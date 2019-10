1. Réveillez vous le 02/10/2019 10:08



hé oui depuis ca privatisation ..rien ne va plus....



Déja coté service

Ce projet va fatalement impacter le service public. La direction et le gouvernement assurent le maintien de la distribution 5 jours sur 7. Elle assure même que c’est ce rachat par la CDC qui va garantir la pérennité de la distribution du courrier. Or les réorganisations successives et la mise en place d’une réorganisation appelée distri pilotée, impacte déjà, ce service public puisque les directions peuvent garder au « frigo » du courrier quand elles estiment que la distribution n’est pas rentable au vu de la quantité à distribuer…



le personnel de la poste va être atteint de plein fouet par les réorganisations et les demandes de productivité du futur actionnaire majoritaire. Même si ce n’est pas nouveau, elles vont s’accentuer fatalement. Pour exemple, à La Banque Postale, alors que la rentabilité (coefficient d’exploitation) sera du même niveau que les autres banques, le directeur des services financiers a affirmé lors d’un Conseil d’Administration que les postier·e·s de La Banque Postale devront continuer à faire des efforts.



La politique de la direction a été jusque présent de manier la carotte en effectuant des vagues de promotion. Mais cette politique commence à se tarir. La carotte commence à devenir de plus en plus petite et de l’autre côté le bâton est ressorti par un autoritarisme de plus en plus pressant dans les services.



bref vive les privatisations imposé par l europe..