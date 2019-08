La Poste de la Source braquée: Trois individus recherchés

Le 02/08/2019

La Poste du quartier de la Source à St-Denis a été braquée ce vendredi matin. Trois individus cagoulés ont fait irruption dans les locaux de l’agence et exigé la caisse. Une vitrine a été brisée. Ils sont repartis aussi vite qu’ils sont arrivés laissant clients et personnel sous le choc. La caissière agressée, victime d’un malaise, a été prise en charge par les pompiers.



Trois individus suspects avaient été aperçus une heure avant les faits rodant non loin de l’agence, selon un témoignage. Trois jeunes hommes de 15 à 18 ans en jogging seraient maintenant en cause. Ils sont activement recherchés. Les forces de l’ordre et la brigade criminelle sont sur place. Un hélicoptère de la gendarmerie survole actuellement le secteur.



L’agence postale a fermé ses portes à la suite de ce cambriolage.



Charlotte Molina sur place