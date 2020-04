La Poste maintient l'ouverture de 37 bureaux

La Poste rappelle que les déplacements en bureaux ne doivent être faits que s’ils sont strictement nécessaires.



De nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les clients peuvent être accompagnés par téléphone (au 3631 pour La Poste et au 3639 pour La Banque Postale) ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale depuis leur domicile (laposte.fr et labanquepostale.fr).

La mobilisation exceptionnelle des équipes dans les bureaux permet à La Poste d’assurer ses missions prioritaires et les opérations essentielles tout en protégeant la santé des postiers et des clients.Le dispositif d’ouverture des bureaux de poste reposera sur un système de permanences adapté à la fréquentation attendue et des niveaux de service (courrier, colis, Banque Postale et téléphonie mobile) accessibles sur l’ensemble des communes.Les 37 bureaux de postes seront ouverts uniquement le matin, permettant ainsi de préserver l’accessibilité au guichet pour les clients qui n’ont pas d’alternative et de se concentrer sur les services essentiels.: Cilaos, Camélias, Le Tampon, La Montagne, Petite île, Ravine Blanche, Saint-André, Saint-Benoit, Saint-Denis Les Flamboyants, Sainte-Clotilde, Sainte-Marie, Saint-Gilles Les Bains, Saint-Joseph, Saint-Leu , Saint-Louis, Saint-Paul, Saint- Philippe, Saint-Pierre, Trois Bassins: Grand-Bois, Hell Bourg, Le Plate, Le Tevelave, Ravine Des Cabris, Tan Rouge: Le Port: La Possession, La Rivière, L'Etang Salé, Saint-Philippe, Salazie: La Plaine des Cafres, Saint-Gilles Les Hauts, Sainte-Suzanne: Bras Panon, La Plaine des Palmistes, Sainte- Rose: l’Entre-DeuxEgalement ouverts, les agences communales de de Bras des Chevrettes, de Dos d’âne, de Grand Ilet, des Makes et de Palmiste Rouge.La liste détaillée des bureaux ouverts, des bureaux partenaires des horaires et des services disponibles est accessible via l’adresse suivante :https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste La Poste remercie ses clients de bien vouloir respecter strictement les mesures barrières et les conditions nécessaires à leur protection et à celle des chargés de clientèle.C’est le respect de ces mesures par tous qui permettra chaque jour l’ouverture effective de chacun des bureaux de poste.