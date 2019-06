La Ravine Daniel accueille la Fête de la Musique

Le 25/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 67

La Fête de la Musique s'est poursuivie à Saint-Paul avec l’événement organisé le samedi 22 juin 2019 au case de la Ravine Daniel. Une scène ouverte aux musiciens et aux artiste’s amateurs se tenait.



Une initiative portée par l’association “Zamevi”,en partenariat avec “War Domain” et “Médiazik”. Un plateau artistique débutait ensuite. Pour la grande joie des spectateurs du quartier.



De nombreux artistes : Loveine, Judicael, Jerry et Zenfan La Cour entre autres, mettaient ainsi le feu sur la scène grâce à leurs performances. Un bel événement pour célébrer la musique.