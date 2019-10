La Région Ile de France et la Région Réunion pour un meilleur accompagnement des étudiants ultra marins

Ce forum Mobil' jeunes illustre concrètement les engagements de la convention signée en février dernier entre le Président de la Région Réunion, Didier ROBERT et la Présidente de la Région Ile-de-France, Valérie PECRESSE et marque l'étape de lancement de l'accompagnement « à la carte » des étudiants d'Outre- mis en place par la Région Île-de-France et le CIDJ.



Dans leurs interventions, les partenaires ont tous salué l'importance de cette convention qui fait écho à la réalité des jeunes qui effectuent leurs études à plus de 10000 km.



Au-delà de cette journée d'information les étudiants pourront, tout au long de l'année, compter sur des conseillers du CIDJ pour les informer.



Pour rappel, la convention entre la Région Île de France et la Région Reunion a pour objectif de développer les échanges et la solidarité entre les deux régions afin de mieux accompagner les Réunionnais installés ou de passage en Ile de France dans leurs démarches et parcours liés aux compétences des Régions : culture, sport, vie étudiante, logement, économie...

Didier ROBERT, Président de la Région

« Nous avons cette volonté de travailler ensemble en cohérence pour nos territoires. Pour démontrer que la force de la décentralisation et de la solidarité des régions, pour permettre de montrer que la grandeur de la France est liée à sa diversité et ses spécificités. L'ambition pour nous Français, Européens, et Réunionnais et cela sans opposition, est bien de faire prendre en compte le fait que nous sommes aussi des solutions, des atouts »



Patrick KARAM, Vice-président de la Région Île-de-France,

« La Région Ile de Frace continuera de mettre à disposition des étudiants réunionnais, un certain nombre d'outils, tout au long de leur scolarité, en fonction de ce qu'ils étudient. Pour ceux qui vont faire du sport nous allons les accompagner dans le haut niveau puisque nous avons des moyens d'hébergement pour eux. Pour les étudiants qui viennent en études sanitaires et sociales, ils ont désormais droit à la double bourse, celle régionale et celle de Ladom. Cela n'était pas possible avant, c'est possible depuis cet été. Parmi les actions déjà programmées, le festival du film, l'ouverture des îles de loisir aux jeunes, l'accueil spécifique des sportifs de haut niveaux».



Memona HINTERMAN Grand reporter

« La Région Ile de France en mettant en réseau ses connaissances, son expertise pourra aider la jeunesse réunionnaise à prendre pied davantage en Métropole. Cela est fondamental. Cela donne aussi le sentiment de faire partie intégrante de la France. Il faut dire à nos jeunes qu'il faut partir à la conquête et qu'ils n'ont rien à perdre mais tout à gagner».



Forum Mobil'Jeunes: