La Région Réunion confirme le gel de la taxe carburant, afin de préserver le pouvoir d’achat des Réunionnais

Le 05/03/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 90

Fiscalité carburant : La Région Réunion confirme le gel de la taxe carburant, afin de préserver le pouvoir d’achat des RéunionnaisL’augmentation constatée du prix du carburant depuis le début d’année 2019 s’explique par les fluctuations des composantes qui constituent le prix du carburant autre que la taxe Spéciale de la Consommation sur les Carburants (TSCC) perçue par la Région Réunion.Pour rappel, et conformément à la délibération du 19 décembre 2018, la collectivité a procédé à un gel de l’augmentation de cette taxe sur les carburants pour trois années à compter du 1er janvier 2019 et son taux a été ramené aux bases de janvier 2017. L’impact de cette baisse représente un effort de 40 M€ pour la collectivité régionale cette année.Pour 2019, c’est un budget de 122 millions d’euros consacré en plus des interventions classiques, au pouvoir d’achat des Réunionnais. Au total, la collectivité s’engage sur un effort d’un montant d’un milliard d’euros en faveur du pouvoir d’achat.Les prix des produits pétroliers et gaziers à La Réunion sont fixés en application des dispositions des articles R.671-14 à R.671-22 du livre VI du code de l’énergie. Ces articles constituent le cadre de détermination du prix des hydrocarbures. Ce régime établit un mécanisme qui permet de se conformer aux conditions réelles du marché et d’assurer la transparence sur la formation des prix.L’augmentation du prix du baril de pétrole au niveau mondial entraine une hausse du prix à la pompe. Malgré cette hausse, la Région Réunion maintient le gel des taxes obtenu par Didier Robert en décembre 2018. La « Taxe Carburant » de son vrai nom la Taxe Spéciale de Consommation sur les Carburants (TSCC) est un dispositif propre à La Réunion qui remplace la Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits Energétiques (TICPE).C’est la Région sous le contrôle de l’Etat qui fixe le montant de la TSCC. Cette taxe finance uniquement l’économie réunionnaise et elle est répartie entre les collectivités locales (région, communes, département, EPCI). Didier Robert, a obtenu de l’Etat en décembre 2018 le gel de cette taxe des carburants pendant 3 ans.Le taux de cette taxe est fixé par le Conseil Régional.Pour la Réunion en 2019, conformément à la délibération de la commission permanente du 19/12/18, cette taxe représente :Pour le sans plomb 95 et le sans-plomb 98 : à 58.24 € par hectolitre ;Pour le gazole à : 36.13 € par hectolitre.