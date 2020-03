La Région Réunion débloque une cinquantaine de millions d'euros pour accompagner les entreprises locales

La Région dévoile son plan économique de lutte contre le coronavirus. Après avoir réuni cet après-midi par visioconférence un comité exceptionnel de gestion de crise composé des trois présidents de chambres consulaires, de l'État, ainsi que les représentants des organisations économiques (ADIR, CPME, MEDEF, Digital Réunion, FRBTP, CESER, Le Club Export et La Réunion Économique), Didier Robert a annoncé le déblocage d'une cinquantaine de millions d'euros pour accompagner



Le Président de la Région tenait à placer cette rencontre sous le signe de la solidarité et du soutien nécessaire aux entreprises réunionnaises, la collectivité régionale étant compétente en matière économique. "Solidarité nationale et solidarité locale doivent plus que jamais s’inscrire dans une démarche de cohérence de l’ensemble des politiques publiques", estime Didier Robert.



La collectivité régionale avait déjà engagé depuis lundi une série de mesures en réponse à la propagation du Coronavirus sur l'île, "afin de maintenir ses missions d'intérêt général, plan de continuité de service public" explique-t-elle, tout en respectant "scrupuleusement les mesures de restriction et de confinement posées par le gouvernement".



Bourses régionales, aides aux entreprises, mobilité, sécurisation des chantiers... Didier Robert a fait à la suite de la tenue de ce comité un point global sur les mesures d’urgence et les organisations posées pour garantir la continuité du service public dans les meilleures conditions possibles. Comme l’a rappelé le président de Région, "la première des grandes priorités c’est d’abord la crise sanitaire". Didier Robert insiste sur le fait que les réponses apportées par l’État "doivent être scrupuleusement respectées par les Réunionnais" et notamment le confinement à domicile.



Concernant la Région en elle-même, Didier Robert a assuré que les services de la collectivité continueraient à être opérationnels via la dématérialisation. "Les étudiants qui sont en attente de bourses ou les entreprises souhaitant faire des demandes de subventions ou d’indemnisations pourront continuer à s’adresser à la collectivité régionale".



Une aide d’urgence qui pourra aller jusqu’à 4 000 euros pour les très petites entreprises locales



Au niveau des aides apportées par la Région, cette dernière interviendra à trois niveaux. Comme lors de la crise des gilets jaunes, la Pyramide inversée débloquera, dans le cadre d’un fonds régional, une aide d’urgence qui pourra aller jusqu’à 4 000 euros pour les très petites entreprises locales. Une mesure qui concernerait "près de 20 000 entreprises" explique Didier Robert.



Deuxième mesure et toujours en complément de l’aide nationale, la mise en place d’une garantie auprès des entreprises pour faciliter leurs démarches avec leurs partenaires bancaires. "La Région prendra le différentiel de ce qui n’est pas couvert aujourd’hui", explique-t-il.



Enfin, dernière annonce faite par Didier Robert, un fonds de restructuration de 25 millions d’euros que la Région souhaite mettre en place, " qui permettra sous forme de prêts d’accompagner les entreprises réunionnaises et leur permettre de passer ce moment extrêmement tendu".



