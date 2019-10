La Région Réunion signe une convention avec la compagnie aérienne VOLOTEA

Le 18/10/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 91

Didier ROBERT, Président de la Région Réunion et Michel NAHON, Directeur des Ressources Humaines France de la compagnie aérienne VOLOTEA ont signé ce jeudi 17 octobre à l’Hôtel de Région une convention pour l’accès a l’emploi de réunionnais(es) dans le secteur de l’aérien pour le métier de Personnel Navigant Commercial (Hôtesse de l’air/Steward).Dans le cadre de cette convention, la Région s’engage à accompagner les Réunionnais dans leur parcours de formation au métier d’Hôtesse de l’air et Steward et la compagnie VOLOTEA s’engage à recruter une quarantaine de réunionnais au sein de leur équipe en Métropole ou en Europe.En effet, les Réunionnais(es) intéressé(e)s et pré-selectionné(e)s suivront une formation et préparation au métier d’Hôtesse de l’air et Steward dès la fin du mois d’octobre 2019 et intégreront dès le mois de mars 2020 la compagnie aérienne VOLOTEA en contrat à durée déterminée ou contrat de professionnalisation dans un premier temps.Les pré-requis pour intégrer la formation sont :Avoir 18 ans révolus au premier jour d’entrée en formationNiveau bac (validé ou non)Bon niveau d’anglaisAptitude à nager avec aisanceLa formation, déployée pour un effectif de 50 stagiaires et financée par la Région dans le cadre du PACTE d’investissement dans les compétences ciblera prioritairement les personnes en recherche d’emploi. Celle ci sera dispensée par l’école CAMAS Formation et se déroulera à La Réunion et en mobilité en trois grandes étapes :Le Cabin Crew Attestation (CCA) délivré par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC)La préparation au TOEIC (Certification d’anglais)Un stage d’immersion dans un pays anglophone pour perfectionner le niveau d’anglais des candidats.Les Rendez vous à ne pas manquer : Vendredi 18/10 et lundi 21/10 à partir de 8h30 à l’Hôtel de Région.