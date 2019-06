La Région Réunion soutient la formation des jeunes dans l’océan Indien

Le 31 mai 2019, l’Académie du Tourisme des Seychelles (STA) et le Lycée Professionnel Hôtelier (LPH) La Renaissance ont renouvelé leur partenariat de convention "coopération" en présence de Philippe BATTIST, Proviseur du lycée Hôtelier la Renaissance, Flavien JOUBERT, directeur de l’Académie du tourisme aux Seychelles, Faouzia VITRY ABOUBACAR BEN, Vice-Présidente de la Région Réunion, déléguée à l’Éducation et à la Jeunesse, aux Îles Vanille et à l’antenne Nord et de Vêlayoudom MARIMOUTOU, Recteur de l’académie de La Réunion.



Une convention signée pour une durée de 3 ans, qui a pour objectif d’élargir la collaboration en matière de formation dans le secteur du tourisme. La formation de formateurs et les échanges entre étudiants faisaient partie des actions visées par cette convention.

Ce partenariat entre le LPH et le STA s’inscrit pleinement dans les priorités de la convention cadre INTERREG signée le 6 avril 2019 entre la Région Réunion et l’État Seychellois. Action citée par Le Proviseur du LPH, M. BATTIST, lors de la séquence de signature, au MOCA.



Ce programme de coopération entre le LPH et le STA pourrait bénéficier d’un financement du programme INTERREG V Océan iIdien et de la Région au travers des dispositifs dédiés à la Coopération Régionale Océan Indien Jeunes (CROIJ).



Pour la Région Réunion, il s'agit de bien plus qu’une formation, mais bien d’une expérience très forte pour nos jeunes réunionnais aussi bien au niveau des compétences que de l’employabilité : stages dans des hôtels 5 étoiles, clientèle internationale, pratique de l’anglais.