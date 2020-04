La Région annonce l'assouplissement de la continuité territoriale et la validité des bons déjà achetés

Le 20/04/2020 | Par LG | Lu 1673

Le président de la Conseil régional, Didier Robert, annonce un dispositif assoupli dans le cadre de la continuité territoriale et l’utilisation des billets déjà achetés jusqu’au 31 décembre 2021.

Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, le président de la Région, Didier Robert a proposé la mise en oeuvre d’une série de mesures exceptionnelles depuis le 17 mars. Des mesures qui concernent aussi le dispositif de continuité territoriale afin de ne pas pénaliser les voyageurs à la fois pour les remboursements et à la fois sur les modalités d'utilisation des bons émis en 2020.



Dans le contexte de confinement et d’incertitude sur les calendriers de reprise des vols par les compagnies aériennes, de nombreux Réunionnais bénéficiaires de la continuité territoriale sont dans l’impossibilité de voyager et de reporter leur projets de déplacements. Aussi, le Président a décidé de prolonger la période de voyage pour les personnes disposant d’un billet acheté avec un bon de continuité territoriale.



Ainsi, tous les billets déjà achetés avec des bons de continuité territoriale pourront être utilisés jusqu’au 31 décembre 2021.



Par ailleurs, pour rappel :



> Les guichets de l’Hôtel de Région ainsi que les annexes et antennes de la collectivité sont fermés au public.



> Le délai de 2 mois de dépôt des dossiers de "demande de remboursement 2019 et 2020 (exclusivement pour deuil)" après la date du vol retour, est suspendu depuis le 17 mars 2020 et pendant toute la durée du confinement. Le délai restant pour le dépôt des dossiers recommencera à courir à compter de la date de la fin du confinement ;



> Enfin, les usagers ayant déjà retiré un "bon" et ne l’ayant pas utilisé à ce jour pourront le faire ré-activer à la réouverture des services de la Région Réunion. Pour cela les usagers devront se présenter à l’un des guichets de la Région et demander la réactivation du bon pour une nouvelle période de deux mois. Ce "bon" ne pourra être réactivé qu’une seule fois et pour une nouvelle durée de 2 mois.



Numéro d’information - Mobilité : 0262 31 67 87