La Région porte plainte pour "diffamation et diffusion de fausses nouvelles" contre Gilbert Annette

Le 03/07/2019 | Par Zinfos974 | Lu 87

Suite à la conférence de presse du Maire de Saint-Denis, d’explication sur sa mauvaise gestion épinglée par la Chambre régionale des comptes, la Région Réunion a décidé de porter plainte immédiatement pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles contre les mensonges proférés par Gilbert ANNETTE.



En effet, les propos particulièrement violents tenus par le Maire de Saint-Denis visent, sur la base de rumeurs et de lettres de dénonciation, à salir l’institution régionale et le respect des procédures par celle-ci, en faisant des insinuations sur des liens de parenté avec l’autorité, sur la situation administrative de fonctionnaires et sur de faux montants de rémunération.



Les rémunérations des fonctionnaires comme les procédures sont encadrées par la loi ; et la collectivité s’attache à la respecter scrupuleusement, avec un renforcement des moyens dans le cadre de la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite "loi Sapin 2".



La période électorale qui s’ouvre ne peut permettre de tels dérapages.