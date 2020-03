La Région va acheter 1.600.000 masques et les offrir aux personnels soignants

Le 22/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 775

Le président de Région a accordé à Zinfos une interview téléphonique pour faire le point sur les différentes actions qu'il a menées au cours de ces derniers jours : achat dans l'urgence de masques pour le personnel soignant de La Réunion et recherche de solutions pour les Réunionnais bloqués aux quatre coins du monde.