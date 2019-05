La Réserve Marine de nouveau prise pour cible après l'attaque mortelle de requin

Le 11/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1322

Suite à l'attaque mortelle de requin ce jeudi, dans laquelle le surfeur Kim Mahbouli a perdu la vie, la Réserve Marine, située à la Saline-les-Bains, a de nouveau été prise pour cible, comme le dévoile le JIR.



Plusieurs personnes auraient ainsi pénétré dans l'enceinte de la Réserve dans la nuit de jeudi à vendredi. Des tags ont de nouveau été inscrits sur les murs, comme après le décès d'Alexandre Naussac en 2017, attaqué par un requin à Saint-André. Le surnom du jeune de 26 ans avait été écrit "Krapo" et à côté "assassins".



Cette fois-ci, pas de bouteilles de vin renversées ni de cocktails Molotov. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie et des prélèvements ont été réalisés afin de mettre la main sur les auteurs de ces faits.



En 2017, il s'agissait de jeunes de la communauté de surf. Ils avaient principalement été condamnés à des heures de travail d'intérêt général. L'un a écopé de 3 mois avec sursis et l'unique majeur a, quant à lui, été jugé à part.