La Réserve naturelle de l’Etang Saint-Paul labelisée site d'importance internationale Ramsar

Le 26/08/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 94

C’est la 12ème zone humide située dans un département d’Outre-mer à être distinguée par le label Ramsar. Depuis le 1er août, l’Etang Saint-Paul a rejoint les 49 sites sur la liste des zones humides d’importance.

Une reconnaissance qui permet aux 447 hectares de l’Etang Saint-Paul de bénéficier d’un programme de protection et de préservation amplifié au niveau national et international.



Le label Ramsar, du nom de la ville en Iran où a été ratifiée la convention sur les Zones Humides d’importance internationale n’est pas très connue des Réunionnais mais va sûrement le devenir. Car désormais, La Réunion, plus précisément l’Etang Saint-Paul, rejoint la liste des régions labelisées Ramsar pour la richesse de son site. Comment se déroule cette inscription ? Il s’agit d’attribuer un label à certaines zones humides qui présente un intérêt international. C’est le seul traité mondial portant sur ces écosystèmes exceptionnels essentiels pour la conservation des milieux naturels. Parmi les zones déjà distinguées, la Réserve Naturelle Nationale des Terres Australes françaises avec plus de 2,3 millions d’hectares, la Petite Camargue dans le sud de la France, la baie du Mont Saint-Michel, les marais salants de Guérande ou encore l’Ile Europa dans le canal du Mozambique. Depuis le 1er août, la Réserve de l’Etang Saint-Paul a rejoint ces sites remarquables en terme de préservation de la biodiversité. Le site labelisé comprend l’étang mais également les ravines adjacentes qui se trouvent être la plus grande zone humide protégée des Mascareignes et la mieux préservée.

C’est la commune de Saint-Paul qui est le gestionnaire de la Réserve Naturelle à travers une régie (RNNESP) qui est chargée de protéger et valoriser le site. C’est d’ailleurs grâce au travail remarquable de cette régie et de l’engagement de la Réserve que l’Etang Saint-Paul devient une zone humide d’intérêt international. Une reconnaissance qui s’inscrit d’emblée dans le plan national d’action en faveur des zones humides lancé par le Ministère chargé de l’Ecologie, ce qui matérialise l’engagement de l’état signataire de la convention à en assumer la gestion. « Ce label apporte une valeur mondialement reconnue à un site exceptionnel… » a déclaré Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire.

Le financement de la Réserve de l’Etang Saint-Paul est principalement assuré par la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), le Département de La Réunion, la Commune de Saint-Paul et par le TCO (Territoire de la Côte Ouest).