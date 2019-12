La Réunion à l'affiche dans cinq pays européens pour les fêtes de fin d'année

Depuis le 23 décembre dernier et jusqu’au 31, La Réunion investit les principales capitales et grandes agglomérations en France métropolitaine, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Suisse et en Autriche. Un dispositif 360°, mêlant communication online et offline, met en scène l'île intense par de l’image et de la vidéo, afin de maximiser son impact en termes de notoriété et de pression publicitaire au moment des fêtes.





Ce dispositif multi-canal s’appuie sur des formats ayant prouvé leur efficacité et leur portée ces dernières années, tout en y intégrant des concepts encore inédits pour la destination comme la publicité dans les cinémas, la diffusion de vidéos promotionnelles en streaming ou encore via de l’affichage digital.





Plusieurs opérations majeures ont été déployées depuis quelques jours afin de capitaliser sur la forte affluence des métropoles européennes en cette période de fêtes. Une bâche aux couleurs du volcan et du vivre ensemble habille actuellement les Galeries Lafayette : ce visuel festif entend mettre en avant une année intensément volcanique pour La Réunion, qui a connu pas moins de cinq éruptions en 2019 ! En parallèle, un spot promotionnel est diffusé au cinéma dans les principaux centres urbains métropolitains.





Des affiches et des spots vidéo promotionnels sont diffusés sur de nombreux axes routiers et ferroviaires et dans plusieurs agglomérations françaises. Ces spots apparaissent également au sein des replays, à disposition du public sur les sites Internet des principales chaînes de télévision nationales. A noter que les affiches représentant le volcan en éruption avec des effusions de pigments de couleurs - clin d'œil aux festivités du Holi, la fête des couleurs dans la religion hindoue - cache une animation en réalité augmentée ! En scannant ce visuel avec l'application SnapPress, l'utilisateur voit s'animer le volcan et peut s'évader quelques instants vers l'île intense.





De façon simultanée, sur les marchés germanophones, une campagne d’affichage, classique et digitale, est menée à Munich, Stuttgart, Francfort et Cologne afin de poursuivre les efforts engagés par les équipes de l’IRT sur ces bassins de clientèle à fort potentiel pour la destination Réunion. Enfin, une attention particulière est portée sur la Belgique et la Suisse, avec une présence marquée aux aéroports de Bruxelles et de Genève.





Cette campagne vient ainsi clôturer l'année 2019 pour laisser place à une année intensément 2020.