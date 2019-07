La Réunion, centre européen de la transition écologique

La préservation du patrimoine naturel de La Réunion est un enjeu majeur pour la Région qui s’engage de manière forte sur les questions du développement durable depuis 2010.



La Collectivité œuvre pour la mise en place sur le territoire réunionnais d’une Agence Régionale de la Biodiversité, un outil au service des politiques environnementales et des acteurs locaux pour faire face, de manière plus efficiente, aux enjeux de préservation de la biodiversité locale et de développement économique et social de La Réunion.



La Région est partenaire de la troisième édition de la Conférence internationale Island Biology qui met à l’honneur les îles reconnues pour leur biodiversité exceptionnelles et comme modèles en matière de préservation et de recherche.



Island Biology offre une possibilité unique d’échanges entre les 350 conférenciers venus du monde entier et la trentaine d’acteurs régionaux présents, venus en majorité de La Réunion, mais également de Madagascar, de Maurice, des Comores, et des Seychelles



C’est avant tout une occasion pour les acteurs régionaux d’échanger entre eux et avec le grand public sur leurs activités et leur rôle dans la préservation de la biodiversité de leurs territoires. Une occasion unique de renforcer les liens entre science et société.