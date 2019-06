La Réunion des talents 2019

LA RÉUNION DES TALENTS 2019 PROMOTION CHRISTINE SALEM ET FABIO MAROUVIN

LE CRR : RÉVÉLATEUR DES TALENTS RÉUNIONNAIS

LES ACTIONS MAJEURES MENÉES EN 2018-2019



LES LAURÉATS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

La Région célèbre depuis 2011 « La Réunion des Talents » et a créé une véritable cérémonie de remise des diplômes, donnant ainsi à voir la qualité de la formation de ses élèves à travers un spectacle de gala.Après avoir été parrainé par Firmin Viry et Davy Sicard en 2011, Michou et Frédéric Joron en 2012, un hommage particulier est rendu en 2013 au professeur de percussions afrocubaines disparu, Jean-Luc Ceddaha.En 2014, à l’occasion de l’année régionale de la jeunesse et de la réussite, Audrey Dardenne et Willy Philéas sont les marraine et parrain de la promotion de diplômés 2013-2014.À noter que l’année 2014 marquait les 10 ans de la disparition de Gramoun Lélé, père de Willy Philéas et qui a donné son nom au centre de Saint-Benoît du CRR.En 2015, Iza et Gilbert Pounia ont été marraine et parrain de la promotion.En 2016, Lolita Tergemina et Eric Languet leur ont succédé et ont encadré avec beaucoup de plaisir nos élèves diplômés.En 2017, le CRR met en lumière une fois de plus des Talents Réunionnais :Nicole Dambreville et Jean-François Mandrin.En 2018, Labelle et Françoise Guimbert ont repris le flambeau.Cette année, ce sont Fabio Marouvin et Christine Salem qui nous font l’honneur de venir remettre les diplômes.Le CRR est une véritable pépinière d’émergence de talents ; tous les ans ont lieu au Conservatoire des examens permettant l’évaluation des élèves et leur passage d’un cycle à l’autre.Depuis sa création il y a plus de 30 ans, près de 600 élèves ont obtenu leur certificat ou leur diplôme de fin d’études leur permettant de continuer leur pratique amateur ou leur formation artistique au niveau supérieur parmi lesquels plus d’une trentaine d’élèves qui ont pu intégrer des établissements de référence : CNSMD (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse), CEFEDEM (Centre de formation des enseignants de danse et de musique), ENSAT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre), KALAKSHETRA (école de danse de référence internationale en Inde pour le Bharata Natyam, danse classique indienne)…Des master-classes et résidences de création avec des artistes reconnus : Michel Gueiss – Laurent Goossaert (chef d’orchestre associé à l’Orchestre de la Région Réunion) – Christine Salem – Alpaca Rose – Didier Boutiana – Gael Horellou et Nicolas Beaulieu – Maïté Fossen – Roja Kanan – Nicolas Derieux – David Krakauer – Guillaume de Chassy – le Ballet de Genève – la Compagnie Benjamin Millepieds et Alonzo King – Benoît Sourisse et Jacqueline Bourgès-Maunoury – la Bande de Hautbois de Lyon – Grégory Ott – Billy Eidi.La saison artistique professionnelle de l’ORR avec : La participation de l’ORR aux Francofolies 2019 avec la carte blanche à Christine Salem, un hommage à Charles Gounod avec les choeurs d’enfants du CRR, une reprise de grandes chansons du patrimoine musical Réunionnais par l’orchestre à cordes des élèves du CRR, le Requiem Brahms et les Psaumes de Rutter, Ropartz et Bernstein et des oeuvres de Bruckner, Ritten, Chilcott avec le Choeur Régional, le Choeur de Chambre du CRR et un partenariat avec le Choeur Villancico… soit en moyenne une vingtaine de représentations sur tout le territoire..6 Diplômes d’Études Musicales10 Diplômes d’Études Chorégraphiques9 Certificats d’Études Musicales11 Certificats d’Études Chorégraphiques12 entrées en Cycle d’Orientation Professionnelle (10 en musique, 2 en danse)