La Réunion en pré alerte jaune cyclonique

1. N importe quoi le 28/12/2019 18:11



Vous avez vu ou la menace pour notre ile ?Depuis 15 jours avec les modèles numériques on sait qu elle va passer légèrement à l est de Maurice et disparaître très vite vers le sud est

On a encore un préfet capon et mal informé ?

Pourtant c est clair