La Réunion en vigilance fortes pluies en fin de nuit

Le 23/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1600

Une première dégradation du temps par le nord est attendue pour la fin de cette nuit, du Jeudi 23 au Vendredi 24 Janvier 2020.



L'ensemble du département connait un temps très maussade et pluvieux avec des averses ou pluies plus ou moins contenues donnant des cumuls de pluies localement conséquents, indique Météo France.



Une dégradation plus marquée est attendue sur le sud de l'île, sur des sols déjà saturés en eau, dans l'après-midi et soirée de Vendredi 24 Janvier 2020.



Ce bulletin sera réactualisé Vendredi 24 Janvier 2020 vers 07 h locales.