La Réunion et Mayotte s'unissent en matière d'action sociale

Favoriser des temps de rencontres facilitant la connaissance et l’information mutuelle, Echanger l’information concernant la législation, les outils de pilotage et de coordination, les procédures ainsi que les bonnes pratiques professionnelles, Développer la formation des agents en activité, Elaborer et mettre en œuvre des procédures communes sur des thématiques ciblées dans l’intérêt de l’enfant.

Les présidents des Conseils départementaux de Mayotte et La Réunion, Soibahadine Ibrahim Ramadani et Cyrille Melchior, ont procédé ce vendredi 30 août 2019 à la signature officielle d’une convention de partenariat dans le domaine de l’action sociale et de la protection de l’enfance. Aux côtés des deux présidents étaient présents, le 4ème vice-président du CD976 en charge du social et des solidarités, Issa Issa Abdou et Daniel Gonthier, 3ème vice-président du CD974 en charge de la coopération régionale.Par ce document, les deux collectivités officialisent une entraide réciproque en vue de renforcer les compétences et d’échanger l’expertise de chacune d’entre elle.Organisée autour de quatre axes, cette convention est principalement tournée vers le médico-social et l’enfance. Elle entend :