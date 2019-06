La Réunion fait sa Green Révolution

Considérée comme « Territoire Sentinelle » des impacts liés au changement climatique, la Réunion constitue un miroir grossissant des enjeux auxquels tous les territoires de la planète seront confrontés. Elle a donc un rôle primordial à jouer pour montrer qu’il est possible de se fixer des objectifs ambitieux en matière de transition écologique et énergétique.

Vers l’autonomie énergétique En tant que cheffe de file de la planification des politiques climat-air-énergie, La Région Réunion a co-élaboré avec l’État la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) spécifique à l’île. La PPE fixe des objectifs qui s’inscrivent dans l’autonomie électrique de l’île à horizon 2030. Afin de concrétiser cette ambition, la collectivité s’appuie parallèlement sur deux piliers : l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. En 2019, 11,3 m€ sont ainsi consacrés par la Région.





EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



L’efficacité énergétique correspond à l’ensemble des technologies et pratiques permettant de diminuer la consommation d’énergie tout en conservant le même service ou résultat final. Autrement dit : « faire mieux avec moins ».



Par exemple, isoler sa maison permet de moins consommer d’énergie dans le chauffage ou la climatisation. Utiliser des ampoules à économie d’énergie permet de moins consommer d’électricité tout en bénéficiant d’un éclairage de qualité. Acheter de l’électroménager de catégorie A ou supérieur, favoriser le co-voiturage ou les transports en commun, s’équiper en chauffe-eau solaire ou encore produire sa propre électricité… sont autant d’habitudes qui permettent de réduire la consommation énergétique, l’impact environnemental, tout en préservant la qualité du service final.





DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES



Pour La Réunion, trop dépendante des énergies fossiles et non interconnectée à un réseau continental d’électricité, l’objectif premier est donc de maîtriser les consommations d’énergie et de répondre à ses besoins par le développement des énergies renouvelables en utilisant les ressources et potentiels locaux : biomasse, soleil, hydraulique.



Le schéma régional biomasse (Région, État) a permis de répertorier l’ensemble des gisements de biomasse potentiels et mobilisables présents à La Réunion pour une valorisation énergétique. Plus de 70% de ce potentiel est déjà entièrement valorisé à partir de la bagasse des sucreries (biomasse non valorisée). La valorisation énergétique de la biomasse conforterait les filières existantes (agricoles), soutiendrait le développement des filières de combustion et intensifierait le développement de la méthanisation et d’autres filières innovantes (gazéification…).



Par ailleurs, la Région Réunion a mis en place des dispositifs concrets à l’attention des Réunionnais pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer le volume d’importation de carburant fossile, augmenter le nombre de logements équipés en chauffe-eau solaire : le dispositif chèque photovoltaïque, le dispositif Écosolidaire, le dispositif SLIME (cf. p.12-13).





VERS UN NOUVEAU MODÈLE BIO-ÉCONOMIQUE



Le Plan Régional de Gestion des Déchets (PRGD) relève de la compétence de la Région (loi NOTRe). Dans ce cadre, la collectivité a posé l’objectif Zéro déchet en 2030, soutenu par l’État. Tout comme l’efficacité énergétique, le plan Zéro déchet tend vers une « efficacité de consommation », appelée économie circulaire.



Le plan Zéro déchet projette une réduction au minimum des déchets. Pour les déchets demeurant, il prévoit leur revalorisation en ressources permettant ainsi l’émergence de nouvelles filières d’activités locales et, donc, la création d’emplois.

BON à SAVOIR La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) fait aujourd’hui l’objet d’une révision et pourrait être adoptée par décret interministériel début 2020. En bref, c’est :



➜ un programme intensifié d’actions de maîtrise de l’énergie intégrant un volet sensibilisation,

➜ une conversion des centrales charbon en centrales 100 % biomasse,

➜ un déploiement optimal des énergies renouvelables notamment solaires,

➜ pas de valorisation énergétique des déchets pour produire de l’électricité en cohérence avec le PRPGD et le scénario « zéro déchets » à l’horizon 2030,

➜ favoriser le stockage et tous autres moyens (pilotage, effacement ...) pour éviter toute nouvelle turbine à combustion (TAC),

➜ conforter la transition vers un système de transport propre, efficace et durable.





Quel bilan énergétique pour la Réunion ?

À travers la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, l'île s'est engagée à tendre vers une autonomie électrique qui conduira, par la suite, à une autonomie énergétique. Le bilan énergétique de la Réunion est un tableau de bord permettant à tous de suivre et mieux comprendre la situation énergétique de l'île : ce qui est importé, ce qui est produit, ce qui est consommé, ce qui est émis, et surtout le suivi des énergies renouvelables et l'impact des actions de maîtrise de l'énergie.

BON à SAVOIR ➜ Tonne équivalent pétrole (tep) : quantité de chaleur obtenue par la combustion parfaite d’une tonne de pétrole.

➜ Gwh : unité de mesure d’énergie qui correspond à la puissance d’un gigawatt actif pendant une heure.

➜ Tonne équivalent pétrole (tep) : quantité de chaleur obtenue par la combustion parfaite d'une tonne de pétrole.

➜ Gwh : unité de mesure d'énergie qui correspond à la puissance d'un gigawatt actif pendant une heure.

➜ Consommation d'énergie finale : Énergie après transformation consommée par les différents secteurs d'activités (industrie, résidentiel-tertiaire, transport et agriculture).