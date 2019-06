La Réunion, future terre du cannabis thérapeutique ?

Le 25/06/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 2734

Alors que le Centre d’analyse économique (CAE) a déjà démontré l’intérêt économique de sa légalisation, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) s’apprête à présenter son plan sur le déploiement des nouveaux produits à base de cannabis thérapeutique. La vente de la version médicinale du "zamal" pourrait ainsi être proposée dès 2020, et La Réunion se voit bien devenir un haut lieu de la production en France.

Plus de 2 milliards d’euros de recette fiscale, c’est ce que pourrait générer la légalisation du cannabis thérapeutique selon le CAE. Des chiffres prometteurs qui font rêver depuis La Réunion.



La Réunion est dotée d’un climat idéal pour la production de zamal, la plante pourrait bien être la solution pour une diversification de la production des agriculteurs locaux, comme l’a indiqué Frédéric Vienne au Quotidien. La Chambre d’agriculture voit cette avancée d’un bon oeil, et explique pouvoir même envisager la mise en place d’une nouvelle filière de transformation des produits dérivés du cannabis.



Et comme activité rime avec emplois, la légalisation du cannabis thérapeutique pourrait créer jusqu’à 80.000 nouveaux postes au niveau national selon le CAE. Le zamal peut-il alors devenir la solution au chômage à La Réunion ?



C’est ce que pense Audrey Maur Court, consultant en affaire, interviewé par le JIR. Selon cet ancien des laboratoires Sanofi, la culture de cannabis thérapeutique pourrait facilement arriver à un modèle économique équilibré, sans avoir besoin de subventions comme c’est actuellement le cas pour la canne à sucre.



Certains agriculteurs interrogés par la presse écrite n’hésitent pas à faire part de leur enthousiasme. Remplacer la canne à sucre par du cannabis, ils y ont déjà songé. Alors si l’opportunité se présente ils n’hésiteront pas à sauter le pas.



Reste à voir si la classe politique saura faire preuve du courage nécessaire pour se positionner sur la question brûlante de la légalisation de cette drogue "douce". Le zamal est encore très mal perçu par une partie de la population, ce qui explique peut-être que la plupart des élus locaux préfèrent rester discrets sur la question.