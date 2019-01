La Réunion obtient le trophée "GR® préféré des Français" !

Le 22/01/2019 | Par N.P | Lu 96

Le tour du Piton des Neiges a été désigné GR préféré des Français. Le communiqué de l'IRT :

Le Président de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, Robert AZAIS a remis, ce matin, le trophée « GR® préféré des Français » au Président du Comité de la Randonnée Pédestre de La Réunion, Max HEBERT et au Président de l’IRT, Stéphane FOUASSIN.



Après trois semaines de vote sur le site MonGR.fr, le GR® R1, qui entoure le piton des Neiges à La Réunion, a été désigné comme « GR® préféré des Français » pour cette année 2019, avec près du double de voix que le second de ce classement ! Un plébiscite fort, donc, pour cet itinéraire de Grande Randonnée qui fêtera ses 40 ans en 2019. Les GR® 400 volcan du Cantal et GR® 800 vallée de la Somme viennent compléter le podium de ce concours.



Le GR® R1 est un sentier qui existe depuis 1979 et traverse les trois Cirques de l’île, Salazie, Cilaos et Mafate, en faisant une boucle. Son départ et son arrivée se situent ainsi à Hell-Bourg, au cœur de la Station Trail de Salazie. Cet itinéraire fait figure de véritable vitrine pour les beautés et richesses naturelles de l’Île Intense puisqu’il permet de s’immerger au cœur du Parc National de La Réunion tout en contemplant les Pitons, Cirques et Remparts, classés depuis 2010 au Patrimoine Mondial par l’UNESCO.



Avec plus de 900 km de sentiers et trois sentiers de grande randonnée (GR® ), La Réunion est un véritable paradis pour les amateurs de randonnée. La randonnée est, d’ailleurs, l’un des axes de développement touristique majeur de la destination et occupe une place à part entière dans la culture et les habitudes locale.