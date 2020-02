La Réunion perd un grand journaliste : Alix Dijoux s'en est allé

Le 04/02/2020 | Par Jules Bénard | Lu 507

Il fut, sans conteste, un des meilleurs journalistes que La Réunion a connus. Il était ce qu'entre nous, nous appelons "une plume".



Entré au Quotidien de La Réunion vers la fin des années 70, Alix s'est très vite fait remarquer par son sens aigu de la réalité, la finesse de son analyse politique et sa faculté incomparable d'attirer la bienveillance de tous ceux qui le côtoyaient.



Homme discret, fin observateur, généreux avec les plus faibles, parfois féroce envers les grands (surtout les abuseurs de position dominante), Alix avait une écriture dont peu peuvent se prévaloir. Rapidement spécialisé dans l'analyse des affaires politiques, mais également dans l'économie insulaire, Alix a vite grimpé dans la hiérarchie du Quotidien, jusqu'au poste envié de chef des informations locales puis de réacteur-en-chef adjoint.



Nous sommes nombreux à l'avoir côtoyé, à avoir bénéficié de ses conseils judicieux comme aussi de son amitié.



Et le voici qui s'en va, toujours dans cette même discrétion qui était comme sa marque de fabrique.



Outre son métier de journaliste, Alex s'est aussi essayé au roman.



Après le Quotidien, Alix a "sévi" quelque temps au sein des équipes rédactionnelles du Département où, là encore, il ne s'est fait que des amis. Nous sommes nombreux, Pierrot, Lemée, Vax, Issa, et tant d'autres, à saluer aujourd'hui la mémoire de ce collègue et ami, aussi discret que modeste et de haut niveau.



Salut l'ami !