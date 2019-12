La Réunion plus mauvais territoire français en termes de création d'emplois

Le 11/12/2019 | Par Qi Gao | Lu 165

La Réunion à la traîne en ce qui concerne la création d'emplois. Dans le département, les évolutions d’emploi sont les plus basses de France, relate BFM Business dans un article portant sur les régions de France qui créent le plus d'emploi.L’emploi diminue à La Réunion. Une baisse qui concerne aussi bien le secteur tertiaire non marchand que le tertiaire marchand et la construction. L’emploi diminue fortement (– 2,0 %) dans le tertiaire non marchand notamment, alors que ce secteur représente 4 emplois sur 10."Le taux d’emploi baisse ainsi de 2 points entre 2016 et 2018 : l’emploi salarié recule (- 3 400 personnes), en lien principalement avec la baisse du nombre de contrats aidés. Conséquence de la hausse du halo autour du chômage, la population active réunionnaise continue à diminuer pour la troisième année d’affilée", écrivait l'INSEE en avril dernier