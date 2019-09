La Réunion se met au diapason du World Clean Up Day !

La commune a fixé 3 rendez-vous afin d'agir ensemble. Dès maintenant, les possessionnais ont bloqués leur date. Le 21 septembre à 8h30, trois groupes se formeront au Petit port de pêche, en centre ville (rdv à la mairie) et toute la route de boeuf mort (rdv au parking de l'église de Sainte Thérèse).

Cap La Houssaye



Le samedi 21 septembre, à 9 h, la Réserve Naturelle Marine de La Réunion organise le nettoyage du Cap la Houssaye.



"En 24 heures, nous faisons le pari de créer les conditions d’une prise de conscience globale pour la préservation de notre environnement, pour ne plus jeter nos déchets dans la nature, pour consommer moins et mieux", relaye la RNMR.

Saviez-vous qu’une bouteille en plastique met plusieurs centaines d’années à se dégrader? Et un simple mégot avec filtre près de deux ans? Les déchets jetés dans la nature présentent un impact négatif sur notre santé, notre biodiversité, peuvent provoquer une pollution moins visible quand ils atteignent des zones lointaines comme le fonds des océans.Plusieurs actions sont recensées en cette journée à La Réunion.Samedi 21 septembre, la Jeune Chambre Economique de Saint-Denis participe à ce mouvement citoyen mondial en faveur de la préservation de notre environnement en organisant une opération de ramassage. En parallèle, les initiatives éco-citoyennes locales sont valorisées dans un village citoyen. De 9h à 14h30, à l’Aire de pique-nique de la Jamaïque, sur le Sentier littoral Nord et c'est ouvert à tous.Sur ce même site l’an dernier, pour la première édition du World Clean Up Day, près de 200 canettes, 600 bouteilles plastiques, 2 tonnes de métal ont été ramassées en une matinée ! Cette année, en parallèle de l’opération de ramassage, les initiatives éco-citoyennes locales sont valorisées dans le "Village Citoyen" : trier les bouteilles en plastique et le valoriser avec Valorizali, les alternatives aux contenants et couverts plastiques avec Pack FMR, comment donner une deuxième vie aux objets avec La Ressourcerie Adrie, donner une deuxième vie artistique aux “déchets” avec l’artiste Terry, réduire le gaspillage des ressources et l’impact environnemental de ses activités avec le Cluster Green, sensibiliser par le jeu à la vie des déchets avec les kits de Suez.Comme en 2018, le contrat de ville se mobilise à l’occasion du World Clean Up Day. Habitants, conseillers citoyens, associations... se rassemblent ce samedi 21 septembre 2019 sur le quartier de la Ravine-Blanche.Point de rendez-vous : parking à l’avant de l’association Case Marmaillons à 7h30. Zone ciblée une partie de l'avenue Luc Donat, boulevard Hubert Delisle, rue Collardeau, rue Mahatma Ghandi et toutes les rues se trouvant à l’intérieur de la zone.