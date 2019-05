La Réunion veut dire 'non' aux cirques avec animaux

6. Nono le 04/05/2019 23:52



La Réunion veut dire 'non'



Curieux ces quelques personnes (15 à la dernière manifestation de ce collectif) qui déclament représenter l'île entière, et qui surtout s'expriment en son nom. Mais comme ils le reconnaissent eux même sur leur page facebook, 'c'est plus vendeur'



Sur leur même page FB ils réussissent même à s'engueuler entre associations de PA, en l’occurrence 'Pattes Mauves'



"pour votre gouverne Monsieur, elles se les bougent comme nous tous d'ailleurs vous n'avez pas le monopole...sauf bien sûr celui de "gueuler" bien fort. Et votre but c'est qu'il n'y ait plus d'animaux sur l'île ? c'est pathétique au lieu de me dire de retourner sur la lune vous feriez mieux d' aller sur une île déserte, les animaux auront beaucoup plus de chance sans vous et vos attaques."



Enfin, ce qui me fait le plus rire : Dénoncer les cages des animaux de cirque, tout en se baladant avec des toutous en laisse, ces gens là ont vraiment un problème de dissonance cognitive.