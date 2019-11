La Réunionnaise Evelyne De Larichaudy élue Miss Île-de-France: "On rêve debout"

Le 16/11/2019

À 23 ans, après avoir été élue Miss Haut-de-Seine, la Réunionnaise Evelyne de Larichaudy a été élue Miss Île-de-France 2019 le 21 septembre dernier.



Evelyne aurait aimé faire Miss Réunion, mais lorsqu'elle s'est présentée à l'époque, elle a été recalée, car trop jeune. En effet, elle a quitté La Réunion l'année de ses 18 ans pour faire ses études en métropole. C'est une fois ses études terminées, qu'elle s'est dit "pourquoi pas". D'autant qu'Evelyne aura 24 ans en décembre, âge limite pour participer à Miss France: c'était donc l'occasion ou jamais!



Bien qu'elle n'ait pas un parcours aux mille et un concours de beauté, c'est "un rêve" qu'elle a au fond "toujours voulu réaliser", confie sa mère Catherine de Larichaudy. "Elle a juste fait lorsqu'elle était adolescente 'Miss Asian' pour s'amuser", confie sa mère. Elle a également passé des castings Elite, mais sans succès.



Evelyne avait tenté sa chance au départ juste pour s'amuser, c'est d'ailleurs pour cela que sa mère, résidant à La Réunion, n'avait pas fait le déplacement. Mais sa fille ayant été couronnée, elle a tenu à être présente à son élection miss Île-de-France. Plus la soirée avançait, plus Catherine a vu les chances de sa fille augmenter.



Bien qu'aujourd'hui elle travaille à Paris en tant qu'ingénieur dans le BTP, "Evelyne est prête dans sa tête à assumer le poste, mais le chemin est encore long", confie sa mère, qui ajoute "si elle gagne, c'est inespéré, car ça va être difficile, elles sont toutes belles, mais on est très fier d'elle, il faut du courage pour faire ça".



L'aventure Miss France a véritablement débuté ce jeudi 14 novembre pour Evelyne et les 29 autres prétendantes au titre, qui ont rejoint le comité. Elles s'envoleront ce dimanche pour Tahiti, avant de rejoindre le Dôme de Marseille le 14 décembre prochain. Sa mère et ses deux petites soeurs seront là pour l'encourager et la soutenir.