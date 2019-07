La Réunionnaise Sophie Elizéon nommée chevalier de la Légion d'honneur

Sophie Elizéon

La Réunionnaisefigure dans la promotion du 14-Juillet de la Légion d’honneur au rang de chevalier, rapporte l'Est Républicain.a été déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes de juin 2007 à octobre 2012 à la préfecture de La Réunion, avant de devenir déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français des outre-mer, puis préfète déléguée à l’égalité des chances auprès du préfet des Hauts-de-France.