La Réunionnaise Sophie Elizéon nommée préfète de l'Aude

Le 11/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 743

Mercredi 9 octobre, le conseil des ministres a nommé la Réunionnaise Sophie Elizéon préfète de l'Aude. Le poste était vacant depuis le 26 août, date de l'entrée en fonction de l'ancien préfet Alain Thirion à la tête de direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Âgée de 48 ans, la Réunionnaise est diplômée de l'école supérieure de commerce de Pau, de l'université de La Réunion (diplôme universitaire de langues et civilisations de l'Océan indien), et est également titulaire d'un master en sociologie appliquée au développement local.



Sophie Elizéon a débuté comme conseillère à l'emploi à la commission locale d'insertion de Saint-Paul, puis a été chargée de deux missions pour les contrats de ville de Saint-Denis puis de La Possession. Elle quitte La Réunion pour la Métropole afin de diriger le projet du plan local pour l'insertion et l'emploi à Gap en 2005.



Déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes de La Réunion en 2007, Déléguée interministérielle pour l’égalité des chances des Français des Outre-mer en 2012, puis préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet de la région Hauts-de-France en 2015, Sophie Elizéon a été nommée pour la première fois préfète en octobre 2017.