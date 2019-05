La Ribambelle Réunion veut financer 10 nouvelles chirurgies cardiaques pour les enfants malgaches en 2019

Le 06/05/2019 | Par Zinfos974 | Lu 177

L’association La Ribambelle Réunion accueille et soigne à La Réunion des enfants porteurs de cardiopathie congénitale originaires de Madagascar. L’an dernier ce sont 5 enfants qui ont pu être opérés au CHU de Bellepierre. L’association annonce 10 nouvelles opérations pour 2019 et lance un appel aux dons.La chirurgie cardiaque pédiatrique au CHU Bellepierre, en cours d'ouverture, sera une grande avancée médicale pour La Réunion. Elle permettra de prendre en charge, sans transfert vers la métropole, des enfants atteints de malformations cardiaques, qui demandent parfois des traitements très précoces. Une équipe médicale est en cours de constitution, pilotée par le Dr Gilbert DUBOIS, chirurgien cardiaque infantile.La Ribambelle-Réunion peut donc compter sur les services de cette nouvelle unité médicale, pour faire opérer des enfants malgaches atteints de cette pathologie et ne pouvant être traités sur place. En attendant l'ouverture définitive du service, le fonctionnement se fait avec un complément d'équipes médicales en provenance de la métropole. Plusieurs missions sont donc prévues d'ici la fin de l'année. A chaque mission, deux enfants pourront être pris en charge: un par traitement chirurgical à cœur ouvert, l'autre par cathétérisme cardiaque.Ceci représente un gros défi pour la jeune association qui doit accueillir ces enfants dans des familles volontaires et gérer des situations de logistique de transport parfois compliquées. Le défi est aussi financier, car il s'agit de réunir 50 000 euros pour financer l'ensemble du programme 2019. Ce défi sera relevé grâce à l'implication de tous et toutes, avec pour seule récompense le sourire d'un enfant guéri.Enfin, en combinant les efforts de nombreuses associations: la Chaine de l'espoir, Mécénat chirurgie cardiaque, Terre des hommes et la Ribambelle {Marseille et Réunion), le projet de construction d'un centre de chirurgie cardiaque à Tananarive est en cours et sera réalisé courant de l'année 2019. La Ribambelle a décidé de s'impliquer dans les missions de dépistage, d'éducation et chirurgie sur place."A Madagascar le taux de mortalité infantile est de 42% ! Nous ne pouvons y rester insensible", explique Christian Joly, Président de l’association. "Aujourd’hui, nous avons besoin d’être connus, aidés et financés dans le seul but de venir en aide à un maximum d’enfants. Chacune des opérations coûtent 10.000 euros et 96% de dons vont directement aux soins et au transport des enfants. "La Ribambelle Réunion lance un appel au don via son site web : laribambelle.re. Les entreprises peuvent également participer sous forme de mécénat et fédérer leurs équipes le autour d’une aventure humaine et solidaire. Enfin, l’association recherche également des familles d’accueil pour les enfants le temps de leur séjour à La Réunion. Vous pouvez contacter l’association sur www.laribambelle.re Merci à tous de porter ce message d’espoir et d’amour sur vos réseaux sociaux privés ou publics, les enfants en ont besoin !