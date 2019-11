La Rivière des Roches et des Marsouins en vigilance jaune

Le 24/11/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 935

Après avoir été fortement touchée par la pluie ce samedi, la région Est reste encore bien humide. En effet, les fortes précipitations ont entraîné des débordements et les rivières des Marsouins et des Roches sont particulièrement concernées.



D'autres montées des eaux risquent de se produire sur les bassins versants du secteur Nord Est. C'est pourquoi la plus grande vigilance est de mise sur l'ensemble des cours d'eau de l'île.