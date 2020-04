La SAPMER passe au drive

Le 08/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 199

A l’instar de nombreux commerces qui passent à la livraison ou au drive, la Sapmer s’adapte face au confinement. L’entreprise de pêche propose depuis lundi un service drive à ses clients.

Les formules Drive sont largement préconisées en ce moment de crise sanitaire. Afin de contribuer au respect des consignes et du confinement, alors que beaucoup passent du temps à cuisiner, il est important de pouvoir s'approvisionner.Les comptoirs SAPMER ont développé la vente en Drive depuis ce lundi 6 avril: une solution facilitante et des plus sécurisante pour effectuer un réapprovisionnement en produits de la mer. La réservation est effectuée par téléphone ou sur la page dédiée du site internet de la SAPMER : https://www.sapmer.fr/comptoir-sapmer-drive/ . Le paiement est à distance, puis il ne reste plus qu'à passer au Port pour récupérer sa commande qui sera déposée directement dans le coffre des véhicules.Ainsi en ces moments de confinement, il est possible de retrouver les produits pêchés de manière responsable. La SAPMER s'engage depuis 1947 dans une pêche durable. Être acteur de la préservation des ressources marines est un impératif de tous les instants pour les équipes qui travaillent dans le respect strict des réglementations et des quotas. Innover et s'adapter aux périodes tumultueuses fait partie des gènes même de cette entreprise réunionnaise qui se devait de proposer une solution à ses clients.Obtenez vos produits via le Drive en 3 étapes :1- Sélectionnez vos produits depuis le catalogue ci-dessous et transmettez-nous votre commande soit par mail comptoir@sapmer.com ou par téléphone au 0262 33 12 27 ou 0693 33 55 22. *Votre mail doit contenir vos informations de contact (nom, prénom, numéro de téléphone) ainsi que la date et l'heure à laquelle vous souhaitez récupérer votre commande.2- Sur réception de votre mail, l'équipe du Comptoir préparera votre commande et vous contactera afin d'effectuer avec vous le paiement par téléphone.3- Votre commande sera soigneusement entreposée dans notre chambre froide et sera déposée, accompagnée votre note de paiement (ticket + cb), directement à votre véhicule lors de votre arrivée sur site.Si vous ne désirez pas effectuer de paiement par téléphone, nous vous offrons la possibilité de préparer votre commande pour une récupération à l'heure souhaitée et de régler directement vos achats sur place.