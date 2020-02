La SNSM de Ste-Marie reprend son activité

Le 16/02/2020 | Par SNSM Ste-Marie | Lu 89

Reprise d’activité intense pour la SNS-255 "Moïse Bègue II" après de longs mois de carénage et de re-motorisation. Même si la station de Sainte-Marie était toujours sur le pont (formation des canotiers, remise en état du matériel de bord, etc…), la vedette se laissait désirer, occupée à se refaire une beauté pour quelques années supplémentaires au bénéfice du secours en mer.



Depuis le 14 février, elle a repris du service de façon intense : le matin, acheminement de deux énormes pare-battages de type Baltazar (500kg chacun) vers la "Zourite", en préparation de son départ vers les Pays-bas.



Le temps de quitter leur tenue d'intervention et de remettre le bateau en ordre, les acteurs du sauvetage en mer des trois stations de l'île retrouvaient le Secrétaire général à la Mer, Monsieur Robin, pour un échange avec sa délégation dans les locaux du Grand Port Maritime.



La table ronde permettra d'aborder différents sujets autour de la dotation en matériels, leur renouvellement et acheminement, la problématique de l'octroi de mer, la formation des bénévoles et leur mise à disposition, ainsi qu'un volet sur le dispositif de la chaine des secours vis à vis du risque sanitaire dans la zone.



À l'issue, une sortie en mer à bord des vedettes de Saint-Gilles et Sainte-Marie en baie de La Possession a permis aux différents acteurs présents de découvrir les moyens d'intervention mis à disposition du CROSS.



Pour terminer la journée, les canotiers de la station de Sainte-Marie renfilaient leur combinaison orange pour deux bonnes heures de mer afin d'effectuer une relève d'équipage ainsi qu'un transbordement de vivres sur le cargo "The Eagle" en attente au large de la NRL.