La SRPP de nouveau bloquée par des Gilets jaunes, les rares stations ouvertes prises d'assaut

Commentaires (44)

1. Jacquot le 16/12/2018 22:09

"À l'appel de Didier Hoareau" le pire macro!!! Je propose à la population: si nous allions les déloger nous même. Arrêtons d'être pris en hotage et prenons nos responsabilités! Y en a marre, ils ne sont pas les représentants du peuple!!!

2. Marie le 16/12/2018 22:13

« En l’absence de Didier Hoarau » 😂 il appelle à manisfester pour ses interets personnels mais ne se déplace pas...

Exceptionnel.. et certains continuent de lui faire confiance malgré sa malhonneteté flagrante...

3. N'importe quoi Didier Hoareau !!! le 16/12/2018 22:13

N'importe quoi ! Quel intérêt de faire ça sinon emmerde les Réunionnais ? L'Etat a baissé le prix des carburants. Mercredi la Région vote la baisse de la taxe carburant. Pourquoi il nous emmerde encore à nous obliger à courir faire le plein de peur de manquer encore ? mais pour quoi ???? ça n'a aucun sens ! délogez ce gars vite fait et demandez lui de répondre de ses actes devant la justice ! il y en a marre !!!

4. stephane le 16/12/2018 22:17

bin oui il continue à manipulé les gens et vous tombé dans le panneau mr Didier horeaux ce que vous faite va retomber sur vous et très rapidement votre tête et mise à pris regardé bien derrière vous. payé vos dettes. manipulateur



5. Jacob le 16/12/2018 22:19

Mr le préfet lavé vite c (...) avec de la lésive acrimogène svp il on rien a foutre de leur journée c gens là il on déjà tous racler leur prime de rsa et noel allor il veules ce rassembler pour manger le carry poulet des autre avec la bière

6. Thierry le 16/12/2018 22:20

... et les moutons le suivent

7. ERIC le 16/12/2018 22:22

Il est temps d'interpeller cet énergumène qui entrave le libre fonctionnement d'une entreprise privée. La majorité est contre ce blocage et le préfet doit faire dégager ces bloqueurs.

8. Observer le 16/12/2018 22:26

Un vrai opportuniste profitant d'un mouvement populaire, afin de pouvoir se positionner en tant que ROI du pétrole à la Réunion.....



Plutot que de faire preuve de finesse afin d'avoir gain de cause, ca agit comme un véritable fasciste!





9. matthieu le 16/12/2018 22:28

il n'y a qu'à rester chez soi, tranquille ,pas d'affolement.

10. Stef le 16/12/2018 22:31

Mais ce didier hoareau n’as rien d’ autre à foutre qu’a emmerder le monde avec ces blocages, c’est pas le moment respecté un peu la population qui veulent passer ces fêtes en paix. Toujours lui pas possible....

11. Modeste le 16/12/2018 22:31

Ils veulent quoi encore ces assistés qui gueulent la bouche pleine le prix de l''essence est bloqué , le coût de la vie ils bossent dessus actuellement.ah j''oubliais faut doubler le RSA car vous n''arrivez pas à boucler le mois après vos achats

12. Manu le 16/12/2018 22:31

Parce la srpp à le monopole sur tout voilà pourquoi il faut de la concurrence que la srpp ne veux pas sont intérêt personnel oui mais toute la réunion à intérêt à mettre de la concurrence au monopole voilà le problème. Ça fait chier oui

13. balou le 16/12/2018 22:31

Ce gros naze na pa rien pou fait quoi ??? Ce sont des gens qui se battent pour leur interet personnel. Ils ont rien à faire de la population. Le Didier H. roule en véhicule de luxe. S'il était tellement préoccupé par les gens, il aurait mis un peu moins d'argent dans son lauto et aurait faire des oeuvres caritatives. C'est le peuple qui vous vous foutre dehors. Laisser nous vivre tranquillement !!

14. Fabrice le 16/12/2018 22:33

Qu'on deloge cette racaille. ... Il est comme son mentor Thierry ROBERT, il ne paye pas ses dettes. .. Les compères !

15. Mabana le 16/12/2018 22:33

Mesdames, Messieurs les gilets jaunes, ce monsieur qui vous demande de le rejoindre pour bloquer la SRPP = Mangin et Carpoupaye 2.0 = personnne recherchant une planque bien rémunérée grâce à nos impôts!!!!

16. Nsnf le 16/12/2018 22:35

Et y a des pigeons pour suivre un gars qui apprel au blocage pour ses intérêts personnels, et encore emmerdé les gens qui ne sentent pas représenter pas ces branleurs...

17. Marie le 16/12/2018 22:36

Il fait ça pour son propre intérêt par rancœur de ne pas avoir accès a la SRPP quitte à manipuler les gens trop crédule...rouge zot zieu i li la pou manipule a zot comme gouvernement

18. Tiga Downkoin le 16/12/2018 22:44

Bravo aux gilets jaunes ! Il ne faut pas oublier que le mouvement est national. En Métropole ils n''ont jamais arrêté de se mobiliser.Quand ils auront obtenu gains de cause à leurs revendication (notemment le RIC), nous aussi nous en profiterons tous!

19. stephane le 16/12/2018 22:47

je vient apprendre que ce mr a payé certaine personne pour venir sur le port . son x6 a le plein son frigo plein et la i vient de chier mon zef la non cette fois ci on va ce déplacé pour vous mr DH. on na pas voté pour vous pour nous représenté ou...

20. André le 16/12/2018 22:49

Je suis d'accord. Delongeons les nous mêmes.

Ça commence a bien faire, il y en a marre de leurs conneries

Leurs libertés de barrer ou de grever s'arrêtent là où notre liberté commence.

Ce ne sont pas des élus, ils n'ont aucun mandat !

21. La vérité vraie... le 16/12/2018 22:50

De toute façon, pas besoin de policiers pour les déloger, un cyclone (CELIDA) approche et va s'e occuper. Bah les escadrons sont repartis ? C'est mal connaître La Réunion alors...

Malgré tout, amitiés et courage les plus sincères aux gendarmes de l'île qui font un boulot remarquable sans se plaindre tout en restant courtois et disponible. Voilà des HOMMES et des FEMMES de respect.

22. Clovis le 16/12/2018 22:58

les Sri lankais sont pas prêts de repartir au bled.... pété de rire

23. Anonyme le 16/12/2018 23:02

Maintenant il ne faut plus le laissez faire . Il faut le faire payer son appel aux barrages . Y en a marre encore de ses blocages. Les manifestants n''ont pas compris que ce Monsieur les utilise pour ses intérêts personnels .

24. Fidol Castre le 16/12/2018 23:04



"À l'appel de Didier Hoareau" le pire macro!!! Je propose à la population: si nous allions les déloger nous même.



A 22 heures, il y avait bien 200 voitures. Et toutes les 20 secondes, un véhicule arrivait.

Je suis allé le constater moi-même.



Et les gens sont bien décidés à y passer la nuit.



A moins d'être inconscient, le préfet ne pourra pas faire tirer des grenades avec autant de voitures dans les parages. D'autant plus que leurs propriétaires ont sûrement fait le plein avant de venir.



Va les déloger, Rambo ! A 22 heures, il y avait bien 200 voitures. Et toutes les 20 secondes, un véhicule arrivait.Je suis allé le constater moi-même.Et les gens sont bien décidés à y passer la nuit.A moins d'être inconscient, le préfet ne pourra pas faire tirer des grenades avec autant de voitures dans les parages. D'autant plus que leurs propriétaires ont sûrement fait le plein avant de venir.Va les déloger, Rambo !

25. Alcyone le 16/12/2018 23:05

Hors sujet :



Cyclone prévu pour le 22/12



Source : windy

26. Alexe le 16/12/2018 23:09

Oui marre de ces personnes qui s'autoproclament représentantes de la population ! Non, vous ne me représentez pas ! Marre de ces prises d'otages. Que les autorités les sortent, sinon allons y nous mêmes !

27. microipi le 16/12/2018 23:09

au lieu d'emmerder le monde tu as de l'argent et des entreprises il y a de la main d'œuvre à prendre ils peuvent bosser pour 600 euros par mois vas y embauche les , tes sociétés peuvent facilement absorber 60 personnes prouve que t'es généreux et que les réunionnais sont gentils et tolérants

28. zanpol2 le 16/12/2018 23:20

En plus le boug i paye pas l'essence car comme l'a dit Pierrot dans un précédent article il pose des Moellons de plusieurs milliers d'euros à des gérants de station. Quel escroc!

29. Tijean le 16/12/2018 23:26

Donc n'importe quel couillon avec in gilet jaune peut bloquer la réunion alors ?

30. Ras ti lang le 16/12/2018 23:37

Ale fou moi ce c(...) au placar

31. Ikki le 16/12/2018 23:54

Bravo les gilets jaunes ! Il faut une démocratie et non une dictature. C'est le peuple qui décide et non des maîtres. Avec 74% contre macron au premier tour, la majorité ne veut pas de lui.

32. PAYET le 17/12/2018 00:24

C'est une secte ? Il faut arrêter le gourou là ! Bana la tête y bloque ça non. Pareil un travail pou zot ça : lève grand matin et aller bloque la Réunion ! Moin lé dépassé ...

33. Babafigue le 17/12/2018 00:34

Mais non, vous n'avez rien compris, Didier Hoareau fait un hommage à Charles Aznavour :



Vers les docks où le gaz la nuit

Arrive par bateau

Ils débarquent, le gilet jauni

Les potes à Hoareau

...

II me semble que la révolte

Serait moins pénible en BM.

34. lilie le 17/12/2018 02:35

Je ne vois pas pourquoi vous dites qu il bloque la réunion car c'est à la srpp lisez bien l'article ils prennent personnes en otage car il bloque la srpp les gens afflux au niveau des stations pour moindre blocage après je comprend votre désarroi mais il ne faut pas dire n'importe quoi lisez bien l'article C'est à la srpp et non les routes pour l'instant...?

35. Tikaf le 17/12/2018 06:57

Ça pas le gars na des dettes là ça ?

36. Tibouglakour le 17/12/2018 07:02

Na tjrs couyons pou suivent a li.... bane mouton couyons, lo gars i roule ds gros l'auto, na camion... li fait ça ds son intérêt. Cest un GROS EGOISTE...sinon les compères cest bane transporteur ou son travailleurs.. Pathétique !

37. Chouard le 17/12/2018 07:13

https://youtu.be/MOqFAENh8hk

38. Mamodo le 17/12/2018 07:17

Faut arrêter avec cette situation car ça devient intenable.Nous devons pouvoir vivre tranquillement et non avec la peur au ventre par des blocages décidés par certains pour leurs ambitions personnelles.Il incombe aux autorités de l Etat de faire respecter la loi un point c est tout....Au fond les gérants des stations doivent se réjouir de cette manne .

39. Marie-Pierre le 17/12/2018 07:21

Pour pas payer ses dettes , il se fait aider par des branleurs de première, tous des macros

40. Isis le 17/12/2018 07:23

@ post 1



[ils ne sont pas les représentants du peuple!!! ]i



Macron non plus vu que c'est un usurpateur de poste, compte tenu que nous n'avons plus de constitution depuis le 1er janvier 2017... Les gilets jaunes sont le peuple et ils réclament qu'on leur rende le pognon qu'on leur pique !

41. kreol974 le 17/12/2018 07:23

commence par faire chier ce didier hoarau de merde.....qu'il aille payer ses dettes au lieu 'emmerde domoune y travaille. li vé mi brile son 4x4 koué !!!

42. PIMENT VERT le 17/12/2018 07:47

T KREOL ROUVE ZOT ZIEU .Y FO QUE NOU ROULE 4L OU EN CHARETT POU REVENDIC UN AFFAIR POU LA REUNION

43. Mouchin le 17/12/2018 08:37

Merci au gendarmes qui eux maintiennent l'ordre et empêchent ces fumiers de nous prendre en otages.