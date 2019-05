La Semaine Européenne du Développement Durable 2019 (SEDD)

Le 29/05/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 98

Comme chaque année, la Semaine européenne du développement durable – SEDD –

aura lieu sur tout le territoire national et en particulier à La Réunion du 30 mai au 5 juin.



Elle a pour objectif de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs du monde économique, social, environnemental et solidaire, de promouvoir les enjeux du développement durable, l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs, de promouvoir des actions de sensibilisation et de favoriser une mobilisation concrète tant individuelle que collective. Elle mettra particulièrement à l’honneur les acteurs de la Transition Écologique qui lutte également contre toutes les inégalités.



Près de 60 acteurs du développement durable (entreprises, particuliers, associations, établissements scolaires, collectivités locales, administrations…) se mobiliseront de nouveau cette année autour de nombreux de projets favorisant le développement durable : expositions, villages, animations, conférences, actions concrètes...