La Semaine de la mobilité se déplace à l’Hermitage

Le 06/09/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 76

S’initier aux modes de déplacements doux (gyropode, vélo couché, quad électrique, vélo, tuk-tuk…), effectuer une balade en cheval, pratiquer la marche aquatique ou réaliser des activités manuelles, du yoga ou encore de la gym pilate… Saint-Paul propose de multiples activités gratuites le samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2019 au camping de l’Hermitage.



La ville participe ainsi à la Semaine européenne de la mobilité. Le rendez-vous se tient de 9 à 17 heures pendant deux jours. Découvrez l’affiche de cette manifestation populaire et très attendue sur le territoire saint-paulois.

Afin d’assurer la sécurité des circuits de vélos et de gyropodes, la bande sableuse comprise à partir de l’Avenue de Bourbon fermera à la circulation entre la rondavelle Payanké et l’Hôtel Les Récifs du jeudi 19 septembre 18 heures au dimanche 22 septembre 18 heures.

La journée dédiée aux marmailles saint-paulois inscrits en primaire, se déroule en effet le vendredi 20 septembre.Le week-end se prête, lui, davantage à une sortie familiale. L’opération vise également à sensibiliser le public à différents thèmes en lien avec la mer, la préservation de la biodiversité. Sans oublier la nécessaire question du développement durable.Des ateliers consacrés à ces thématiques auront lieu avec les prestataires et les partenaires associés à ce week-end mobilité.Attention, les places sont limitées pour participer à la marche aquatique, au yoga, au gym pilate. Il faut donc réserver. Vous pouvez obtenir plus d’informations au 02 62 34 49 28.Et les plus gourmands peuvent se réjouir. L’accueil du public se fera avec du riz chauffé. Des dégustations de gâteaux péi auront d’ailleurs lieu.N’hésitez plus : direction l’Hermitage