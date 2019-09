La Semaine de la mobilité se déplace à l’Hermitage

Le 11/09/2019 | Par Ville de Saint-Paul

S’initier aux modes de déplacements doux (gyropode, vélo couché, quad électrique, vélo, tuk-tuk…), effectuer une balade en cheval, pratiquer la marche aquatique ou réaliser des activités manuelles, du yoga ou encore de la gym pilate… Saint-Paul propose de multiples activités gratuites le samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2019 au camping de l’Hermitage.La ville participe ainsi à la Semaine européenne de la mobilité. Thème retenu cette année : walk and cycling. Le rendez-vous se tient de 9 à 17 heures pendant deux jours. Découvrez l’affiche de cette manifestation populaire et très attendue sur le territoire saint-paulois.