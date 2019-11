La Semaine européenne de réduction des déchets passe par Saint-Paul

Le 13/11/2019

Des événements liés à la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD) se tiendront dans l’Ouest. Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) participe à cette manifestation du 16 au 24 novembre 2019. (Photo d’illustration)



Plusieurs actions se tiendront notamment à Saint-Paul et dans les quatre autres communes du TCO. La SERD constitue un moment fort de sensibilisation. Objectif : diminuer nos déchets et adopter les bons gestes de prévention. Réduisons, recyclons et réutilisons. La règle des 3R simple à retenir.



Un événement aura lieu à Saint-Paul le mardi 19 novembre. Vous avez un objet qui ne fonctionne plus mais est en bon état général ? Apportez-le au Réparali Kafé, atelier de réparation bénévole organisé toute la journée par l’association Ekopratik dans un esprit convivial.



Rendez-vous dans les locaux de Récup’R (12, avenue Grand Piton à Saint-Paul). Vous serez accompagné dans le diagnostic et la réparation de votre objet.



L’association Kaz Maron (35 chemin Gros Eucalyptus, La Saline) vous propose une journée “Parcours Ékolo” de 9 à 15 heures (Compost/Jardin Bio/Cycle de reproduction des végétaux/Sentié Déchets avec une création à partir des déchets collectés/Remplacer les objets du quotidien & créer un pot de fleur en bambou/Atelier “Construction en Palette”/Atelier Tisane et sensibilisation à la sur-consommation des médicaments/Toilettes sèches).



Une journée d’animations se tiendra d’ailleurs le vendredi 22 novembre à la Grotte du Peuplement, de 9 à 15 heures, pour une sensibilisation et des activités ludiques et pédagogiques.



Le TCO mènera de la sensibilisation en interne. Des rencontres avec les usagers se tiendront également. Des médiateurs sensibiliseront le public à l’achat malin et à la chasse au gaspi à travers des jeux et toujours dans la bonne humeur indique le Territoire de la Côte Ouest dans un article relatif à cette SERD.



Ces médiateurs dévoileront des trucs et astuces simples à appliquer dans votre quotidien. Découvrez le programme de ces rendez-vous dans des grandes surfaces situées dans les cinq villes de l’Ouest.



Ces médiateurs interviendront le samedi 23 novembre 2019 au Jumbo Savanna de Saint-Paul de 13h30 à 18 heures et dans le Jumbo du Sacré Cœur au Port le même jour, de 8h30 à 12 heures.