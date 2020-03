La Terre, la Nature et nous

Le 17/03/2020 | Par Kayam | Lu 48

Nous y voilà ! Depuis que la terre nous crie à travers ses entrailles et ses racines de lui laisser un peu de temps à mieux respirer ; depuis qu’elle demande aux acteurs que nous sommes d’arrêter de la faire tourner à tort et à travers…nous voilà pris dans son tourment !



Dans notre démesure, notre égoïsme, notre confort gagné à coup de pouvoir que l’on croyait acquis, nous voilà aujourd’hui tous claqués. Nous avons été tellement suffisants et en manque d’humilité que l’on croyait que nous pouvions asseoir notre domination face à la nature.



Cette terre et cette nature malmenées par l’Homme qui voudraient reprendre leurs places et qui ont trouvé comme moyen de se faire sentir : la force d’une bonne gifle appelée Coronavirus envoyée en pleine face. De chacun de nous.



Ce virus, « élément » inodore, invisible n’a pas donné l’alerte de son arrivée à coups de trompette ni à coups de voitures sonos. Sa liste, il l’a faite au fur et à mesure qu’il semait et sème le désordre et la mort.



Il a agit par effet de surprise pour nous laisser tous interrogatifs sans nous donner le temps de choisir notre bord, notre camp. Il a mis en un rien de temps, la balle au centre pour faire prendre conscience du manquement à nos devoirs et droits fondamentaux que nous devons au respect.



Aujourd’hui nous nous préservons dans une grande bousculade pour devancer un instinct de survie. Nos ambitions ne sont plus de quêter à un calme qui pourrait faire du bien mais la peur qui nous étreint nous conduit à suivre une série d’événements contradictoires et démesurés : je laisse une jambe chez moi et avec l’autre je vais voter -- je prends de la distance mais comme je suis affolé, je me colle aux autres affolés aux caisses des supermarchés – je suis candidat, je ne dis pas bonjour avec les gestes habituels mais comme je passe au 1er ou au 2nd tour, je suis en collé-serré-je t’aime !



Demain on en reparle. Demain qui n’est qu’un autre aujourd’hui en fait. Qui se révèle être plus constructif et qui porte les conséquences de mes actes d’hier…



Souhaitons que cette fessée nous fasse réfléchir à ce que peut représenter la valeur de la vie, et qu’elle nous amène tous à apporter un regard différent sur tout ce qui nous entoure.



Espérons qu’une leçon de ce genre porte un regard différent sur la solidarité que nous devons tous avoir envers l’être humain



Daignons croire que les jours puissent être meilleurs ; non pas en réception financière mais de cœur



Prenons le temps d’aller vers des démarches qui puissent donner un mince sourire à l’autre



N’hésitons pas à tendre la main et de se dire que finalement nous sommes tous logés à la même enseigne ; sur cette terre qui nous héberge temporairement



Avançons avec les mains propres : elles ne l’auront jamais autant été, n’est-ce-pas ?!



Accordons aux très nombreux Réunionnais de croire en sa belle personnalité et de l’entraide qu’elle peut apporter



Acceptons la différence des autres qui montre que dans une situation asphyxiante telle que nous tous vivons aujourd’hui, nous ne pouvons être et rester indifférents.



(Je mets mon point final à mon texte et Il finit en chantant : let’s get together and feel alright)