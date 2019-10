La Toussaint : Du sable humide à la place de l’eau dans vos vases !

Le 03/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 107

​L’hiver austral touche à sa fin, afin d’éviter la prolifération des moustiques dans les dix cimetières du territoire, des gestes simples sont à adopter.



Les cimetières connaissent une plus forte fréquentation et risquent de devenir des foyers importants de prolifération de moustiques au moment des fêtes de la Toussaint. Dans un contexte particulièrement sensible où la circulation du virus de la dengue persiste sur l’île, des mesures adaptées de prévention, de surveillance et d’entretien sont mises en œuvre.



Les services communaux de la ville de Saint-Paul mettront à disposition du sable humide afin de remplacer l’eau des vases. Près de 25 tonnes de sable seront ainsi repartis entre les cimetières de la ville une semaine avant les fêtes de la Toussaint.

En attendant, il est indispensable de prendre de bonnes habitudes en retirant, par exemple, les coupelles sous les vases (l’eau stagnante est un véritable paradis pour les moustiques car elle réunit toutes des conditions idéales pour que les femelles puissent pondre leurs œufs).