La Ville de Saint-Denis annule la Nuit du Roller en raison des risques de sécurité

Le 25/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 306

La mairie de Saint-Denis vient d'annoncer le report de la Nuit du Roller et de la Trottinette spéciale Halloween. L'événement qui réunit chaque année un public familial est annulé "en raison des événements qui se sont produits la nuit dernière, à titre préventif et pour la sécurité de tous".



La Nuit du Roller et de la Trottinette était programmée ce vendredi 25 octobre à 19H, à Champ Fleuri.



La soirée devait débuter à 19H sur le vélodrome Gabriel Chéfiare et se poursuivre jusqu’à 22H.



Des démonstrations, initiations et une séance de Zumba étaient programmées. Une animation musicale devait accompagner la manifestation festive