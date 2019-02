La ZAE de l’Éperon inaugurée

Le 26/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 59

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO), la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion, la Région Réunion, la SEDRE et les entreprises inauguraient la Zone d’Activités Économiques (ZAE) de l’Éperon ce lundi 25 février 2019.

La ZAE de l’Éperon en un clin d’œil :

20 locaux (1 disponible) allant de 257 à 380m²

17 entreprises installées

Environ 120 emplois

Une convention de partenariat entre le TCO et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

accompagner les porteurs de projets et les entreprises pour leur installation sur le territoire Ouest.

développer de nouveaux produits touristiques sur le territoire Ouest.

faire du TCO un territoire d’excellence en matière d’économie circulaire, notamment en limitant le gaspillage et en préservant l’environnement.

porter le projet de pôle d’aménagement et de construction durable (PACD).

accompagner les jeunes afin de faciliter leur professionnalisation.

mettre en place un observatoire économique territorial de l’artisanat.

accompagner les TPE afin de favoriser leur développement et les pérenniser.

La ZAE de l’Éperon est idéalement située (à 1 minute de La Route des Tamarins et à mi-parcours entre Saint- Pierre et Saint-Denis). Elle est composée de 20 locaux (dont un seul est disponible à ce jour), 17 entreprises s’y sont installées et on compte environ 120 emplois sur cette zone.Durant l’inauguration, le Territoire de la Côte Ouest et la Chambre de Métiers et d’Artisanat de La Réunion ont signé une convention de partenariat qui les engagera à mener plusieurs actions :