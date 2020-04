🌡️ Températures prévues

➡️les entrées maritimes de la nuit ont été nettement plus discrètes que prévu et ce matin notre beau péi bénéficie d'un large soleil de fin d'été. Il va permettre aux thermomètres d'afficher des valeurs plus tropicales après la nuit fraîche.Néanmoins poussés par les alizés de petits wagons nuageux s'échouent en matinée sur le littoral Est de Saint Philippe à Sainte Marie et lâchent quelques averses temporaires.➡️même si la couverture nuageuse a pris position sur les pentes de l'Ouest étalant parfois son gris vers le littoral les quelques averses restent plus volontiers localisées sur les pentes de l'Est et celles du volcan.De belles éclaircies agrémentent l'après-déjeuner sur les littoraux Nord et Sud qui restent ventilés.le ciel réunionnais se dégage dans sa majorité. Toutefois des entrées maritimes porteuses de quelques averses chatouillent le Sud sauvage et l'Est en cours de nuit. Tôt demain matin ces averses peuvent remonter temporairement vers la Plaine des Palmistes, Salazie et les hauts du Nord-Est entre Saint André et Sainte Marie.rétrograde quelque peu. Les rafales flashent autour de 55/60km/h entre Saint Jo et la Pointe au Sel sur le Sud et autour de 50km/h entre Saint André et la Grande Chaloupe au Nord. Quelques rafales sont notées au volcan et dans les Plaines.demeure remuée par les alizés étant agitée à forte entre Saint Leu et Sainte Marie en passant par Saint Philippe et Saint Benoît.La température du lagon est voisine de 27 à 28° .sont plus élevées sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Elles gagnent quelques degrés par rapport à hier sur l'Est , le Sud-Est et l'intérieur à la faveur d'un ensoleillement plus généreux. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h32 le 23 --18h01 le 22🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1015.