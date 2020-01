La bourse pour les nuls ...

Le 13/01/2020 | Par Carl JOSEPH

On emprunte pas et on ne prend pas aux pauvres..



L'État grand bénéficiaire quand il a des parts dans les entreprises concernées et elles ne sont pas rares...



Doublement bénéficiaire ensuite puisque 43% de ces dividendes sont versés à l'État à la base avant versement aux bénéficiaires à titre d'impôts...retenus à la source.



Triplement bénéficiaire encore qd ces dividendes, ou ce qu'il en reste, perçus enfin par les actionnaires passent comme revenus dans l'I.R.



De quoi va-t-il se prendre et pourquoi va-t-on changer les règles...



Le ruissellement c'est ça !



La pluie de d'évidentes c'est pour tout le monde.



Réjouissons-nous!



Nb. En références : Les dividendes du CAC 40 ont fortement augmenté en 2019" Journal le Monde