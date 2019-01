La cagnotte de soutien aux forces de l'ordre dépasse le million d'euros

Le 10/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 69

La cagnotte en ligne créée en soutien aux forces de l'ordre blessées pendant les manifestations des "gilets jaunes" a dépassé le million d'euros cet après-midi.



Elle avait été ouverte mardi par le président Les Républicains de la région PACA Renaud Muselier sur la plateforme Leetchi, en réaction à celle créée en soutien à l'ex-boxeur Christophe Dettinger, soupçonné d'avoir agressé deux gendarmes à Paris samedi dernier.



Dans le message de présentation de la cagnotte, Renaud Muselier précise qu'"en dehors du caractère absolument amoral (de la cagnotte de soutien à M. Dettinger) qu'il convient de dénoncer, il est de notre devoir en tant qu'amoureux de la République de répondre".



"Quand on s'attaque à un policier, à un gendarme ou à un sapeur-pompier, c'est en réalité à la France que l'on s'attaque", ajoute-t-il.



Renaud Muselier veut soutenir les 1.050 policiers, gendarmes et pompiers blessés depuis le début du mouvement des "gilets jaunes".



La somme récoltée sera reversée à l'amicale de la police nationale, une "association d'entraide" qui œuvre pour les gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers et qui pourra la répartir entre les forces de l'ordre blessés.