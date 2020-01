La candidature de Léopoldine Settama-Vidon dans le viseur de Philippe Creissen

Le 24/01/2020 | Par Marine Abat

Engagé à Saint-André aux côtés du candidat Ranjit Camalon (LREM), Philippe Creissen entend semer le trouble autour de la candidature de Léopoldine Settama-Vidon. L'avocat explique avoir saisi le maire de Saint-André pour demander sa radiation de la liste électorale.



Le motif ? "La loi ne lui permet d'apparaître que sous le nom Barcatoula-Vidon", estime-t-il, arguant que "Settama" est "devenu d’un usage illégal depuis son mariage avec Monsieur Vidon". Et d'ajouter : "La loi ne l'autorise pas à se présenter à une élection sous un patronyme qui n'est pas celui de son état civil".



"Il ne cherche que le buzz", réagit l'avocate née Barcatoula et divorcée Settama, pour qui c'est "un non-événement". "Sur la liste électorale, je suis inscrite sous mon nom de jeune fille, Barcatoula, comme toutes les femmes". Et pour le nom d'usage Settama, "j'ai l'autorisation judiciaire de l'utiliser", affirme la tête de liste. La campagne est bel et bien lancée...