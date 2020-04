La carte des cas Covid 19 commune par commune à La Réunion

Le 05/04/2020 | Par Nicolas Payet

La publication a été faite sur la page Facebook du Dr Corry Payet. Ce médecin généraliste a diffusé ce dimanche un document qui émanerait de "Santé publique France Océan Indien", arrêté au 5 avril, concernant les cas de coronavirus à La Réunion.



Une publication qui comporte une carte de l'île, exposant les cas Covid + confirmés investigués par commune.



Le document laisse par ailleurs apparaître des informations concernant le sexe des cas confirmés et les signes cliniques présentés par ces derniers.



Pour rappel, l'ARS ne communique par pour l'instant sur la localisation des cas, mettant en avant qu'"aucune chaine de transmission autochtone n’est identifiée à ce jour, c’est-à-dire aucun regroupement de cas qui se seraient contaminés dans une commune ou un quartier de La Réunion". L'agence de santé rappelle dans son bilan qu'"il n’y a donc pas à ce jour de zones de l’île plus à risque que d’autres et les mesures barrières et de confinement s’appliquent donc à titre préventif partout et de la même façon. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de communiquer sur la localisation des cas, ces informations n’auront de sens qu’en cas d’identification de zones de transmissions autochtones sur le territoire".