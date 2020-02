La circulation de la dengue s’intensifie à La Réunion : 57 nouveaux cas

Le 04/02/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 326

Le nombre de cas autochtones et le nombre de passages pour dengue dans les services d'urgences des hôpitaux sont en augmentation. Du 20 au 26 janvier 2020, 57 cas de dengue ont été confirmés, soit 144 cas depuis le début de l'année.