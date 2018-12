La circulation réglementée à l’Hermitage pour le réveillon du 31

Le 27/12/2018 | Par Ville de Saint-Paul

Partie centrale de l’Avenue de la Mer et les accotements de l’Allée des Îles ÉparsesChemin du Père Lafrite, côté gauche dans le sens Boulevard Leconte-de-Lisle et la Route de l’Hermitage-les-BainsBoulevard Leconte-de-Lisle, de l’Avenue de la Mer vers le chemin du Père Lafrite (sens nord sud)Chemin du Père Lafrite, du Boulevard Leconte-de-Lisle vers la Route de l’Hermitage-les-BainsRoute de l’Hermitage-les-Bains, du Chemin du Père Lafrite vers l’Avenue de la Mer (sens sud nord)Chemin de l’Hermitage-les-Bains et la Ruelle des Bougainvilliers, du Boulevard Leconte-de-Lisle vers la Ruelle des AjoncsRoute des Sables du sous-bois de l’Hermitage-Les-BainsLa voie de circulation côté mer du Boulevard Leconte-de-Lisle sera réservée pour les secours, les forces de police et de gendarmerie entre l’Avenue de la Mer et le restaurant ZenLa voie de circulation de la Route de l’Hermitage-les-Bains côté mer sera réservée au stationnement, portion comprise entre le Chemin du Père Lafrite et l’Avenue de la MerVoie de dégagement située à l’intersection de la Route des Sables et du Boulevard Leconte-de-Lisle direction Sud, pour permettre l’installation d’un poste de secoursL’aire de retournement située à l’arrière de l’Hôtel Le Récif à l’HermitageDécouvrez ici en intégralité l’arrêté municipal.